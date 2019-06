Después de su último videoclip erótico, Leticia Sabater la lía parda hablando de política

Hay una cosa clara: El único objetivo de Leticia Sabater es llamar la atención como sea. Por eso no es de extrañar que, días después de sacar a la luz su nuevo tema musical, '18 centímetros papi', se haya mojado en política.

Aún estamos impactados con el estreno del último hit del verano, '18 centímetros, papi', un tema muy propio de su creadora en el que Sabater provoca con su erotismo trash, sus frases picantes y su falta del sentido del ridículo.

5 cosas que hemos descubierto con el nuevo tema (y videoclip) de Leticia Sabater



La que fue icono infantil en los 90, quiere triunfar en lo que sea y para ello sabe que tiene que llamar la atención.

Por ello, no nos extraña nada la entrevista que ha concedido a El Plural en la que, además de hablar de su último videoclip, se moja en materia política.

Como muchos sabrán, Sabater se había posicionado con el Partido Popular en el pasado pero ahora reniega de él. La razón es que Leticia se autodenomina como un icono gay (no, no es una broma).

Siendo un icono gay, sería imposible ser del PP. Era del PPporque lo había sido por mi familia, pero a día de hoy mis creencias no son ni de derechas, ni de izquierdas. Me gustan cosas del PP, del PSOE...

Y para colmo, Leticia, que se cree muy moderna, ataca directamente a VOX:

Que haya partidos como VOX me parece un atraso horroroso. Que todavía haya partidos o gente que se meta con los gays, a mí me da vergüenza ajena, así de claro.

Lo más llamativo de la entrevista es el apoyo que Sabater hace a los homosexuales:

Los gays son maravillosos, son muy valientes, gente abierta, divertida y muy, pero que muy, respetables. Educados como nadie. "Siempre he tenido en mi mente esa apreciación hacia ellos mucho antes de ser su icono.

Querida Leticia Sabater, en serio, no hay nada más homófobo que decir que uno "tiene muchos amigos gais" o que son todos "maravillosos". Eso es catalogar. Ser homosexual no debería definir a nadie, ni para bien ni para mal. La homosexualidad no es una raza aparte con cualidades únicas.