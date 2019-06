¡Repugnante!: Anabel Pantoja abandona 'Sálvame' por las críticas y las bromas sobre sus "lorzas"

Lo que le están haciendo a Anabel Pantoja en ‘Sálvame' se llama acoso, concretamente por su físico. El 10 de junio de 2019, la colaboradora se plantó frente a sus compañeros y contra todos los que critican su cuerpo.

Como Anabel Pantoja no aporta demasiado a ‘Sálvame', los responsables del programa han decidido crearle su propia trama. ¿Cuál? Su cuerpo. Le crearon una sección, El Plan Pantoja, para ver si conseguía adelgazar e incluso la amenazaron con quitarle el sueldo si no se quitaba algunos kilos. ¿No se dan cuenta de lo peligroso que es socialmente condenar y presionar a alguien con su físico? Y si no que se lo digan a Carlota Corredera...

El caso es que la sobrina de Isabel Pantoja colgó una foto veraniega en topless y ‘Sálvame' recopiló todas las reacciones negativas que sus seguidores le habían dedicado en redes. Había insultos, mofas y descalificaciones varias.

Tras ver el vídeo, Anabel contestó tajante:

Con cara de caballo y lorzas, pero dentro tengo una felicidad muy grande que vosotros no tenéis.

Pero a Anabel le esperaba algo peor. En un momento determinado, ella creía que Kiko Hernández iba a desvelar algo oscuro sobre ella y, harta, se fue del plató diciendo:

El juego lo jugáis vosotros, yo no, lo siento.

Sin embargo, no era más que una broma y Kiko solo contó que el director había regañado a la colaboradora porque, a pesar de que estar a dieta con su Plan Pantoja, había vuelto a engordar.