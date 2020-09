Después le llegó el turno a la diputada de VOX, Macarena Olona, que utilizó su turno de pregunta a Iglesias con una intervención tremebunda:

Señor vicepresidente segundo, ¿va a dimitir a la vista de los escándalos judiciales que le afectan a usted y a su partido? Qué lejos queda aquel 2015 en el que su partido llenó este Hemiciclo de esperanzas… Qué fácil ha sido pasar de la lucha de las calles con el puño alzado a los posados en las revistas del corazón al más puro estilo de Isabel Preysler de Galapagar. Ustedes han vulgarizado la democracia.

Y usted no va a dimitir, porque fuera de su escaño no le queda nada. No tiene una patria a la que regresar, una bandera a la que abrazar ni un proyecto político donde refugiarse.

Ustedes prometieron limpiar la casta… ¿Qué pasa señor Iglesias? ¿Que la cal no es tan viva desde la Moncloa? Señor Iglesias dimita, porque dimitir no es un nombre ruso.