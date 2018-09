El acongojante video de Justin Bieber que tiene perturbadas a sus fans

Es más raro que un perro verde y caprichoso hasta decir basta, pero eso no significa que Justin Bieber no pueda tener problemas de verdad.

Las fans del cantante, que son decenas de millones, están preocupadas y mucho por su asalud, tras ver su extraño comportamiento en un nuevo y perturbador video que circula en las redes sociales.

En dichas imágenes se lo ve al ídolo pop muy tembloroso mientras se saca fotos con sus admiradoras en Nueva York.

En el principio del video parece que el intérprete estuviera bromeando, imitando el entusiasmo de sus seguidoras al reconocerlo pero después empieza a temblar de forma aparentemente incontrolable con los ojos cerrados.

Luego acaricia frenéticamente la espalda de una joven y finalmente mira de frente a la cámara haciendo distintas muecas y expresiones faciales.

Ohmygod, one of the worst things I saw this month- This is year is the vid going around of Justin Bieber tweaking hard. It’s so disturbing I wished I never watched it. 😣