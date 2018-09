La vergonzosa caída en pleno show de Jennifer Lopez

Jennifer López se presentó el fin de semana en Las Vegas con su show "All I Have", con el que rompió la taquilla y al que asistieron estrellas de Hollywood y de la industria músical. (Jennifer Lopez: Los 5 hábitos que ayudan a la bella a mantenerse joven)

Lo inesperado fue que la cantante sufrió una repentina y vergonzosa caída, la diva se resbaló arriba del escenario mientras saludaba a algunos de sus fanáticos.

Sin perder ni un paso JLO se levantó elegantemente y continuó cantando su tema "Dance Again".

Un usuario de Twitter compartió el video de la caída y aseguró que "Así es como manejas una caída como un profesional".

This is how you handle a fall like a pro @JLo pic.twitter.com/t7jCuFSd15 — Chris 💵 (@jlogreeknews) September 23, 2018





En el público se encontraban Jessica alba, Sofia Vergara, Dua Lipa y Becky G., que a pesar de presenciar la caída quedaron deslumbradas con el show y posaron junto con la artista para una foto. También estaban Selena Gómez y Alex Rodríguez.

"Impresionante show", escribió Jessica Alba en su cuenta de Instagram.

Por su parte, JLO también publicó la foto del grupo en su cuenta y escribió: "Noche divertida con estas bellezas @jessicaalba, @dualipa, @iambeckyg @sofiavergara y @arod que también es una belleza".

<img src='http://www.periodistadigital.com/imagenes/2018/09/25/jenniferlopez-lasvegas.jpg'>

La artista también compartió en sus historias de Instagram el tierno mensaje de texto que le envió Selena Gomez después del show: "¡Quería decirte cuanto me inspiraste esta noche! ¡Jamás me había sentido tan libre en mi vida! ¡Gracias! ¡Quiero decirte que Dios piensa que eres increíble! Me habló a través de tu espectáculo esta noche. ¡Me hizo sentir como una mujer! Te amo tanto!".

López se encuentra en la recta final de su residencia en el hotel Planet Hollywood de Las Vegas.