Ariana Grande oculta un tatuaje de su ex Pete Davidson con un homenaje a Mac Miller

Ariana Grande quiere borrar a Pete Davidson completamente de su vida. Durante su breve romance, la pareja se hizo nueve tatuajes en conjunto que ambos han ido borrando o modificando desde que anunciaron su ruptura en octubre.(Este nuevo videoclip de Ariana Grande casi se carga Internet)

Fanáticos de la artista detectaron, en una de las imágenes del detrás de escena de la grabación su nuevo video, "Thank u, Next", que la cantante remplazó un tatuaje de Pete con uno de Mac Miller, quien falleció en septiembre de una sobredosis.

La cantante escribió Myron sobre su piel, el nombre del perro de Miller, donde antiguamente tenía marcado el número de la insignia de bombero del padre del humorista de SNL. Scott Davidson murió durante los ataques terroristas del 11 de septiembre en Nueva York. (Ariana Grande le juega una gran broma a todos sus fans)





Tras la muerte del rapero en septiembre, Grande publicó una serie de fotos y videos con el can, por lo que muchos especularon que la famosa había adoptado a la mascota.

Por su parte, Davidson también intenta seguir adelante con su vida y escribió un mensaje en las redes sociales denunciando que es víctima de bullying.

"Me he quedado callado. Nunca di nombres ni dije una palabra de nadie ni nada", escribió el cómico. "Estoy intentando entender porqué cuando algo le pasa a un hombre, el mundo entero lo basurea sin ningún conocimiento de los hechos ni fundamentos. Especialmente en el mundo en que vivimos donde a todos les encanta hacerse los ofendidos. Es algo que realmente no puedo comprender", manifestó Davidson.

"Desde hace nueve meses que me hacen bullying en las redes sociales y en la vía pública. He hablado públicamente de que padezco trastorno bipolar y de que tengo pensamientos suicidas únicamente con la esperanza de crear concientización y ayudar a los jóvenes que como yo, no quieren permanecer en la tierra", continuó el actor.