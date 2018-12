Miley Cyrus vuelve a consumir drogas, impulsada por su propia madre

Miley Cyrus reveló que volvió a fumar marihuana. La cantante estadounidense que se lanzó a la fama con su personaje de Hannah Montana reveló que fue su madre, Trish, quien la hizo volver a consumir la droga. (Miley Cyrus cuenta la "extraña premonición" previa a perder su casa en los incendios de California)

"Fumamos un poco, de vez en cuando, tú entiendes", confesó la artista a The Sun. "Mi mamá hizo que volviera a hacerlo".

"Cuando estoy trabajando no creo que puedo rendir al máximo, ser lo más inteligente posible ni estar alerta y presente, así que no fumo cuando estoy trabajando", explicó Cyrus quien se encuentra promocionando su nuevo disco, Nothing Breaks Like a Heart. (¿Sabes por qué Lady Gaga, Miley Cyrus y Beyoncé se vistieron de 'luto' en los Grammy?)



En septiembre del 2017, Cyrus había anunciado su decisión de abandonar la práctica de la que presumía incluso en las redes sociales ya que quería mantener la "mente despejada" para trabajar en su nueva música. La intérprete admitió que la yerba le disminuía la energía y entorpecía sus habilidades sobre el escenario.

"No me permite tener tanta energía como me gustaría ni concentrarme en mi trabajo... para mí es importante tener la mente despejada", añadió la estrella en aquel momento.

Cyrus habló por primera vez sobre su decisión de dejar la marihuana en mayo del 2017, durante su participación el Tonight Show de Jimmy Fallon y admitió que "jamás nadie ha fumado tanto como lo hacía yo".

El mes pasado, la cantante perdió la casa que compartía con su novio, Liam Hemsworth, en los incendios forestales de California. A pesar de la devastadora pérdida aseguró en una entrevista con Ryan Seacrest que gracias a la ayuda de sus familiares se está manteniendo positiva.