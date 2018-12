Jennifer Aniston zanja la polémica sobre su soltería y falta de hijos

Jennifer Aniston se cansó de los comentarios de "lástima" de algunos medios de comunicación que no creen que sea una "mujer completa" por no tener hijos ni marido. A punto de cumplir 50 años, una de las actrices más queridas de Hollywood está segura de quién es y deja en claro que tiene una vida muy feliz como una mujer soltera e independiente. (Jennifer Aniston confiesa que tiene un extraño hábito al desnudarse)

En una entrevista para Elle, Aniston aclaró que sus matrimonios con Brad Pitt (2000-2005) y con Justin Theroux (2011-2018) fueron felices. "No me siento vacía. Mis matrimonios han sido muy exitosos", afirmó la protagonista de Mi novia Polly.

"Cuando llegaron a su fin, fue una decisión tomada porque elegimos ser felices. Al fin y al cabo, esta es nuestra única vida y no me quedaría en una situación solo por miedo a estar sola, miedo a no poder sobrevivir. Continuar en un matrimonio solo por miedo es como menospreciar tu vida", aseguró la actriz, que se refirió al divorcio más como un acto de valentía que un fracaso personal.