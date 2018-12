El rumor que revoluciona México: Juan Gabriel está vivo y reaparece este sábado en concierto

La muerte de Juan Gabriel sigue generando teorías conspiranoicas que calan en la sociedad mexicana (Las nuevas fotos que revelarían que Juan Gabriel está vivo).

En una de ellas se asegura que el artista sigue vivo y reaparecerá este sábado 15 de diciembre de 2018 en concierto (El imitador de Juan Gabriel reveló toda la verdad sobre la muerte del cantante mexicano).

En Internet ya pueden comprarse entradas para ver in situ la resurección del divo de Juárez, fallecido en 2016 a causa de un infarto (Un periodista mexicano: Juan Gabriel está vivo, hablé con él por WhatsApp).

La convocatoria lanzada en Facebook dice lo siguiente:

"Después de morirse por dos años, Juan Gabriel regresa a los escenarios para ofrecer un concierto espectacular en la plancha del Zócalo capitalino, donde dará inicio a su Tour Mundial Resurrection".

Así reza el texto acompañado por un gran cartel (Mhoni Vidente: "Juan Gabriel no está vivo, incluso yo le dije cómo iba a morir").

El anuncio se apoya en las palabras de Joaquín Muñoz, ex manager del cantante, que en septiembre aseguró que Juan Gabriel no había muerto y que reaparecería el día 15. Muñoz, además, afirmaba que Juanga estaba muy apenado por el dolor que causó a los mexicanos, pero que tuvo que fingir su fallecimiento para salvar su vida (Ex mánager de Juán Gabriel: "'El Divo de Juarez' está vivo y dará un concierto en diciembre").

Al parecer, la familia Hackman Salas pretendía matarlo. Hay que recordar que Simona Salas es la esposa de su hijo Iván, primogénito y albacea de la fortuna del cantante, que también estaría implicado ("Juan Gabriel está vivo y fingió su muerte").

La teoría de Joaquín ha sido apoyada por el periodista Jorge Carbajal, el ex pianista Pepe Zavala y hasta el payaso Ricardo González 'Cepillín'.

No obstante, la familia del divo mexicano ha negado en varias ocasiones que esté vivo y creen que estas personas se aprovechan de Juan Gabriel para ganar notoriedad.