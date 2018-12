Jennifer Lopez posa con un arriesgado vestido de boda fucsia

Jennifer Lopez nunca ha tenido complejos al momento de vestir. Es evidente de que se siente a gusto con su cuerpo y no le importa, siempre que puede, hacerse notar en cada evento al que acude. (La fotografía de Jennifer López que se volvió viral por su brutal cuerpazo)

Un ejemplo de este protagonismo sucedió en la alfombra roja de la presentación de la nueva película romántica que protagoniza la actriz, Second act, que tuvo lugar en Nueva York. (La seductora vestimenta de Jennifer López que deja al descubierto su ropa interior)





Para su regreso a la gran pantalla, la también cantante no dudó en escoger un llamativo look con el que dejó a todos atónitos. Se trata de un vestido fucsia de tul, compuesto por una larga cola, que firma el diseñador de moda italiano Giambattista Valli. Un diseño de su colección otoño invierno 2018 de Alta Costura.





Para completar su espectacular conjunto, escogió unas sandalias con taconazo en color plata y un bolso a juego. Además y, para no restarle protagonismo a su impactante atuendo, optó por un recogido con un moño alto y maquillaje muy natural.

Lo cierto es que no es el único look de Jennifer Lopez que no ha pasado desapercibido en estos últimos días, en los que se encuentra promocionando su nueva película. Unas horas antes se decantaba por un total look en blanco con un escote de infarto y previavente sorprendía con un baby doll en color negro y con botas altas en el mismo tono.