La Miss Trans de México sueña en llegar al Miss Universo como hizo la española Ángela Ponce

Desde hace cinco años se reconoce la belleza de las chicas trans mexicanas a través del concurso Miss Trans Belleza México y este año la ganadora fue Grecia Culpo, originaria del estado de Durango. (La historia de la mujer trans que sueña con convertirse en un caballo)

Ella será quien representará al país en marzo próximo en el certamen Miss International Queen que se realiza desde 2004 en Pattaya, Tailandia, aunque Culpo no descarta su sueño de ser la participante de México en Miss Universo pese a ser trans. ('First Dates': El tipo quería perder la virginidad y casi se lo merienda una vampiresa trans)

"Sí me gustaría pero no creo que México todavía esté preparado para eso y sea aceptado. Pero obviamente sí me gustaría", dijo en entrevista con el diario mexicano Milenio al explicar que el caso de Ángela Ponce en España se logró por los avances en derechos del colectivo trans, y que con el tiempo podrían replicarse en Latinoamérica.

"En España hay más visibilidad para las chicas trans. Ante la ley somos mujeres, y por algo (Ponce) está ahí", explicó.

Por lo pronto se concentra para representar a su país el próximo 8 de marzo de 2019 en Miss International Queen, donde el premio es firmar contrato por un año con la organización, dinero, cirugías estéticas "y la gran satisfacción de ser nombrada la transexual más bella del mundo".

Grecia decidió participar y ser parte de este proyecto para ayudar a visibilizar a la comunidad de transexuales en México, "para que vea la gente que no somos personas extrañas, sino que existimos, que tenemos metas y sueños que podemos lograr".





Grecia Culpo cuenta con el apoyo incondicional de su familia. Relató a Milenio que cuando ganó su corona llegó a su casa y la recibieron con carne asada y felicitaciones.

Sabe que mientras aparezca en los medios podría ayudar a pequeños niños, que, como ella, su sexo biológico no correspondía con su identidad de género.

En sus redes sociales sólo ha publicado una imagen de cuando era niño, y la acompañó con una reflexión: "Lo logré, lo cumplí, aunque no fue fácil y muchas cosas se pusieron en mi camino. Hoy soy lo que siempre quise ser y siendo honesta he sobrepasado mis propias expectativas. Me siento feliz y orgullosa de mí. Seamos felices y dueños de nuestras propias vidas".