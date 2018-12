Netflix: Miley Cyrus confirma que participará en la serie "Black Mirror"

Miley Cyrus visitó el programa de radio de Howard Stern y confirmó que regresará a la actuación con un papel en la quinta temporada de, Black Mirror, serie de ciencia ficción de Netflix. (Netflix lanzará una nueva serie sobre la misteriosa vida de Selena Quintanilla)

La cantante, quien se encuentra promocionando su nuevo disco, Nothing Breaks Like a Heart, reveló también que aparecerá como invitada musical este sábado 15 de diciembre en Saturday Night Live, junto a Mark Ronson, productor del disco y a Sean Ono Lennon para entonar Happy Xmas (War is over), el clásico Navideño de John Lennon y Yoko Ono.



Durante la entrevista, Miley habló en profundidad del devastador incendio forestal en Malibú donde no sólo perdió su casa sino también sus pertenencias más preciadas, todas sus canciones escritas a mano, un santuario de Elvis Presley que adoraba así también como una colección de pelucas baratas.





La intérprete reveló que al momento del incendio se encontraba filmando en Sur África, confirmando los finalmente los rumores de su participación en, Black Mirror, serie británica creada por Charlie Brooker que explora el lado oscuro de la tecnología.

Aunque no ofreció muchos detalles de su papel, aseguró que es un personaje dinámico con muchas facetas distintas. "Es una historia con muchas dimensiones, y de hecho la grabamos mientras ocurría el devastador incendio de Malibú".

Al final resultó ser una experiencia de aprendizaje muy extraña para mí, porque me encontraba muy lejos de casa y la serie ya es bastante oscura de por sí y es un poco espeluznante cuando estás ahí metida todo el tiempo", confesó la famosa a Stern. "Pero aprendí mucho de mí misma y creo que pude utilizarlo y volcarlo en el rol".





Hasta el momento Netflix no ha confirmado la fecha de estreno de los próximos capítulos de la serie ni cuál será el personaje que encarnará Miley, cuyo último papel en televisión fue en la serie Crisis in Six Scenes de Woody Allen en el 2016.

"En el momento en que digo que jamás volveré a hacer algo, de pronto me encuentro otra vez ahí", bromeó la estrella y agregó que está ansiosa de que las personas vean la serie.

"Odio todo, pero es la primera vez que he terminado algo y me voy sintiéndome muy orgullosa de mi trabajo", confesó la actriz.