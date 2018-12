Jennifer López lo confiesa: tuve sexo en mi tráiler mientras rodaba una película

La actriz y cantante, Jennifer López, sorprendió a todos cuando dijo que alguna vez tuvo un encuentro sexual en un tráiler, mientras se encontraba en las grabaciones de una cinta. (Jennifer Lopez posa con un arriesgado vestido de boda fucsia)

La intérprete de 49 años hizo la candente revelación durante el juego "Yo nunca, nunca" en el programa What Happens Live, al que asistió junto con su gran amiga Leah Remin, con quien promociona la película "Second Act".

El conductor del programa, Andy Cohen, dijo: "nunca me he enganchado a mi tráiler"; Remin rápidamente respondió que no, pero la actriz puertorriqueña sorbió de su bebida y miró disimuladamente hacia a un lado, con lo que admitió haber tenido un evento sexual en un tráiler, durante la filmación de un proyecto. (La fotografía de Jennifer López que se volvió viral por su brutal cuerpazo)

La cantante de On the Floor se justificó y dijo que prácticamente vivía en el set de filmación, por lo que era normal tener sexo durante sus horas de grabación.

Durante el juego, la ex de Marc Anthony también admitió que alguna vez encontró a otros actores con sus diálogos escritos en la muñeca; mentirle a alguna amiga sobre lo increíble de alguna de sus películas, cuando no lo era, y ver a algún director tan enojado que abandonó el set de grabación.

Lo dicho por Jenn sorprendió a la también actriz Leah Remin, quien se limitó a responder la mayoría de las preguntas con un "no rotundo".

Ante sus constantes respuestas afirmativas, Jennifer López agradeció que su bebida no tuviera alcohol, porque ya le había dado muchos sorbos al aceptar tantas cosa.

En otra parte de la entrevista Leah Remi, aprobó la relación que su best friend tiene con el ex beisbolista Alex Rodríguez, a quien calificó como "el indicado".

"Creo que se trata de ver a tu amiga feliz, y es cuando lo sabes", declaró actriz italo-americana.

Jenn estuvo de acuerdo con su amiga, a la que conoce desde hace 10 años, y dijo que ella sintió lo mismo cuando Leah contrajo matrimonio con Angelo Pagán, con en 2003.

"Solo quieres que tu mejor amiga sea feliz y esté completa y en un buen lugar y por eso me encanta verla con Angelo", agregó la actriz que dio vida a Selena, en la película biográfica de la reina del tex-mex en 1997.

Jennifer López también habló de su experiencia al dirigir su nuevo video musical, Imitless, en el que participó la hija que tuvo con el también cantante Marc Antonhy, Emme, de 10 años y de lo orgullosa que se siente.

"Representa a la niña en todas nosotras y en todas las mujeres", agregó Jennifer.

"Salimos y en medio de la toma, estoy con cara de: "Oh, Dios mío", porque la estaba mirando y es muy profesional. Simplemente no sé de dónde lo sacó", aseguró.

Sia Furler y Jesse Shatkin participaron junto con Jennifer en la realización de Imitless, canción que está incluida en la banda sonora de la próxima película Second Act.