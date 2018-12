La romántica historia de Jason Momoa con su amor platónico Lisa Bonet, ex de Lenny Kravitz

En la anhelada premier de Aquaman en Los Ángeles, California por supuesto estuvieron las personas más importantes en la vida de Jason Momoa: su esposa Lisa Bonet y sus dos hijos. (Jason Momoa rompe el protocolo en la alfombra roja durante el estreno de "Aquaman")

Y es que el protagonista de la esperada cinta ha mostrado orgulloso cada vez que puede a su familia, que lo acompaña a todos lados. (Jason Momoa: "El final de Juego de Tronos hará polvo a muchos")

Joseph Jason Namakaeha Momoa nació en Honolulu, Hawái pero poco después se fue a vivir solo con su madre a Norwalk (Iowa) donde creció viendo programas como El Show de Bill Cosby, con el que a sus 8 años se enamoró perdidamente de la actriz Lisa Bonet, quien actuaba en la serie.

En ese tiempo le dijo a su madre que le gustaba mucho y casaría con ella, era totalmente su amor platónico.

Se había dejado crecer las rastas en el pelo porque ella tenía ese look, cuando en 2005 la conoció en un club de jazz en Nueva York gracias a amigos en común. "Yo tenía rastas, ella tenía rastas. Me di la vuelta y la vi y me dijo 'Soy Lisa'. Me giré hacia mi amigo e hice como que gritaba. Había malditos fuegos artificiales en mi interior", reconoció.

Cuando empezó a charlar con ella lo primero que pensó fue: "voy a espiarte durante el resto de tu vida y te voy a conseguir. Me volveré un acechador a tiempo completo'", relató en el programa The Late Late Show de James Corden.

Para fortuna de Momoa, Bonet sí terminó enamorada de él, aunque no le reveló la confesión de su atracción por años. "No le dije nada hasta que tuvimos dos bebés, de otro modo me hubiera visto como un tipo raro".





La pareja de actores tuvieron en 2007 su primera hija, a la que llamaron Lola Lolani. Un año después nació Nakoa-Wolf Manakauapo Namakaeha, ambos criados bajo la cultura de la isla.

Jason Momoa y Lisa Bonet refrendaron su amor tras 12 años de relación en una boda secreta llevada a cabo en noviembre de 2017.

"No puedo decir que fue amor a primera vista desde el momento en que nos conocimos, pero hemos estado juntos desde ese día", dijo Bonet a una revista francesa hace un tiempo.

"En ese momento, el amor llegó y se hizo grande, y él no se cansó y se fue como creo que muchos hombres lo hacen", agregó. "¡Básicamente, me levantó y me arrojó sobre su hombro, estilo cavernícola!".

Sin embargo algunos medios han especulado que cuando conoció a Bonet, Momoa todavía tenía una relación con su novia y compañera en la serie Baywatch, Simmone Jade Mackinnon. Incluso se dijo que estaban comprometidos para casarse, sin embargo el amor entre Momoa y Bonet fue más fuerte.

"Lo bueno de Jason es que es un macho alfa que representa el amor y la familia", dijo Bonet en esa entrevista. "Y trabajé el círculo de mis propias heridas, al haber tenido un padre ausente y luego ser recibida por un hombre de esa talla es realmente increíble".

"Ya tengo la vida hecha. Encuentra a una diosa que beba Guinness, haz bebés, vive ALOHA", escribió orgulloso al mostrar esta foto en Instagram.

La curiosa excelente relación que lleva con Lenny Kravitz

El cantante Lenny Kravitz y Lisa Bonet se conocieron en 1985 y luego de un año le dieron la bienvenida a su hija Zoë Kravitz. Los dos estuvieron juntos hasta 1993 cuando se divorciaron amistosamente.

En contra de que lo pudiera esperarse, los dos hombres son grandes amigos: Momoa ha formado parte de la infancia de Zoë, y Lenny por su parte mantiene una estrecha relación con los hermanos pequeños de su hija.

"Ella realmente ayudó a sacar lo mejor de mí y me inspiró. Éramos muy jóvenes y fue maravilloso cuando tuvimos a Zoë. Ahora veo de qué se trataba. Realmente se trataba de llevar a esta hermosa niña al planeta". Y también compartiendo el amor que teníamos ", ha declarado Kravitz, mostrando el profundo respeto y cariño por la mamá de su hija.

"A veces las cosas sencillamente no funcionan, pero lo bonito es que todos somos amigos", ha declarado en torno al tema cuando se presentó en el programa Watch What Happens Live de Andy Cohen.





"La mamá de Zoë y yo ahora somos mejores amigos", dijo Kravitz en Master Class . "Es interesante porque así es como comenzó la relación. Pero te hace sentir realmente bien cuando puedes hacer eso. Cuando estamos todos juntos ahora, su hombre (Momoa), sus hijos, Zoë, yo, estamos todos juntos y somos una gran familia feliz".

La cordialidad que existe entre ambos quedó plasmada cuando el actor se presentó en el programa de televisión Saturday Night Live y el ex marido de su mujer acudió a apoyarlo en persona, promocionando incluso el programa a través de sus redes sociales.

Kravitz incluso escribió: "Mi hermano Jason Momoa está haciendo lo suyo ahora mismo en Saturday Night Live".