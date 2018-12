El nuevo escándalo sexual de Woody Allen con una menor

En una extensa entrevista al sitio especializado The Hollywood Reporter, la ex modelo Christina Engelhardt afirma haber mantenido una relación con el actor y director durante ocho años -desde 1976 hasta 1984-, cuando ella era aún menor de edad. (¿Sabías que el único hijo biológico de Woody Allen y Mia Farrow insinúa que su padre podría ser Frank Sinatra?)

Era octubre de 1976, cuando tuvieron el primer encuentro en el penthouse de Allen ubicado en la Quinta Avenida. El ya famoso director nunca le preguntó su edad, pero -según Engelhardt- ella le dijo que todavía estaba en la escuela secundaria, que vivía con su familia en Nueva Jersey mientras perseguía sus ambiciones de modelo en la Gran Manzana.





De acuerdo a sus declaraciones, Engelhardt tenía 16 años cuando conoció a Allen y era 25 años menor que el director. El realizador mantuvo en secreto la presencia de la modelo en el piso que tenía en Manhattan. "Las cortinas siempre estaban cerradas", cuenta la ex maniquí, que reside en Beverly Hills, Los Ángeles, y es madre de dos hijos. "Las vistas debían ser espectaculares, pero yo no estaba allí para ello".

En 1979, Allen estrenó Manhattan, un filme en la que el personaje que él interpreta sale con una joven de 17 años. Ahora Christina asegura que su personaje está basado en ella.

Cuando llevaban más de un año juntos, Allen empezó a llevar a otras mujeres a su residencia para hacer tríos sexuales con Engelhardt. "Era interesante, una exploración de los años setenta", aseguró la ex modelo a la revista estadounidense.

Pero las cosas cambiaron completamente cuando Allen le anunció que quería presentarle a su nueva "novia". Resultó ser la actriz Mia Farrow, quien ya era famosa por las películas Rosemary's Baby y The Great Gatsby.

Hay que recordar que Allen fue acusado de abuso sexual por Dylan, una de sus hijas con Farrow, que en 2014 escribió una carta a The New York Times en la que confesó que el cineasta había abusado de ella en el ático de la casa donde vivían en 1992, cuando solo tenía siete años.

Ese mismo año la relación entre Mia Farrow y Woody Allen se rompió debido al romance del realizador, entonces de 56 años, con su hijastra, Soon-Yi Previn, entonces de 21 años.





La modelo no pudo ocultar su decepción ya que se consideraba a sí misma como la pareja oficial del cineasta. "Me sentí asqueada. Ya no quería estar allí, pero no pude encontrar el coraje para levantarme e irme", confesó. "Salir de allí significaba el fin de todo ello. Mirando atrás eso es exactamente lo que debí haber hecho, pero en ese momento la idea de no tener a Woody en mi vida me aterrorizaba".

A pesar de la conmoción inicial, Engelhardt terminó teniendo una relación cercana y cariñosa con Farrow luego de varias sesiones de sexo en el penthouse de Allen mientras fumaban marihuana. "Hubo momentos en que los tres estábamos juntos, y era muy divertido".

"Ella era hermosa y dulce, él era encantador y atractivo, y yo era sexy y cada vez más sofisticada en este juego... Mientras estábamos juntos, todo era un juego que estaba siendo operado únicamente por Woody, por lo que nunca supimos muy bien dónde estábamos", añadió.

Engelhardt aclara que ahora, a sus 56 años, cuenta su historia, no por un deseo de denunciar a la estrella de Hollywood, sino para mostrar otra perspectiva sobre él. "No estoy atacando a Woody. Esto no es un intento por destruirlo. Hablo de mi historia de amor. Esto me hizo quien soy y no tengo ningún tipo de arrepentimiento", afirmó .