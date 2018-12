La última excentricidad de Maluma: Tatuarse durante un vuelo

Al intérprete de "Felices los cuatro" le gusta llamar la atención siempre que puede y ya sea a través de su look, sus declaraciones o sus canciones y es que Maluma disfruta la controversia. (Maluma desata la polémica al vestir unas botas que ponen en jaque su sexualidad)

Primero el colombiano sorprendió con sus bolsos que internautas han calificado de femeninos y desató una serie de burlas y criticas en redes sociales, debido a que gracias a este elemento se incrementaron las dudas entre sus fans sobre sus preferencias sexuales.





"Reptiliana e inalcanzable", "Toda una empresaria", "entaconadísima" eran algunos de los posteos que se leían en la publicación. (Cindy Coleoni, la cordobesa que humilló a Maluma en "La Voz México", le reclamó de nuevo antes de ser eliminada)

No conforme con ello, Maluma decidió teñirse el cabello a rubio platinado y sus detractores no tardaron en encontrarle parecido con el cantante Kurt Cobain líder de la agrupación Nirvana, con este cambio de look el cantante se dijo "renacido" mientras regresaba a EEUU.

"Kurt Cobain versión colombiana", "dice Kurt Cobain que no le copies el look", "¿Kurt Cobain eres tú?", señalaron algunos de sus fans en Instagram.

Para el reguetonero colombiano las críticas son parte indispensable de su carrera, ya que en una foto promocional de su más reciente sencillo "La Luz", realizado de la mano de Wisin & Yandel, el intérprete de "Amigos con Derechos" llevaba unas botas que se convirtieron en las protagonistas de la publicación. Ya que éstas no sólo tenían colores eléctricos sino que eran de tacón por lo que despertó las burlas en las redes.

"Ni Ricky Martin se animó a tanto", "En algunos años se liberará como Ricky Martin","Qué taconcitos Malu", fueron algunos de las opiniones que acompañaron la publicación. Ver esta publicación en Instagram MAÑANA SE VA #LALUZ EN EL MUNDO ENTERO.... @wisinyyandel ⚠️⚠️⚠️ Una publicación compartida de MALUMA (@maluma) el 13 Dic, 2018 a las 7:54 PST

También presume sus lujos

Pero el ganador del Latin Grammy por Mejor Álbum Vocal Pop por su álbum más reciente, "F.A.M.E." no sólo es famoso por sus radicales cambios de look y su extravagante manera de vestir, sino por su vida de lujos y excesos.

El cantante siempre presume sus vuelos, sus viajes en su avión privado, sus largas horas bajo el sol o en albercas privadas y sus exclusivas comidas en famosos restautantes.

Una vez más, Maluma decidió compartir con sus seguidores en Instagram la exótica manera en que se realizó un nuevo tatuaje en el cuello y esto ocurrió a bordo de un avión.

El intérprete es amante de los diseños y utiliza su piel como óleo siempre dispuesto a realizarse cualquier imagen. En el video se ve como disfruta de este proceso.