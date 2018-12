Jennifer López y Kim Kardashian pasan la noche juntas en un 'plan de sólo chicas'

Kim Kardashian y Jennifer Lopez se reunieron en la mansión de california de la esposa de Kanye West para ver "Second Act" la nueva cinta de JLO, por lo que ambas compartieron en sus redes sociales videos e imágenes de este momento. La emoción de la socialité fue tanta que declaró que para ella "era un sueño hecho realidad". (Jennifer López lo confiesa: tuve sexo en mi tráiler mientras rodaba una película)

"Estamos viendo una película en mi casa esta noche", dijo en un Instagram Storie donde presumió la compañía que tenía esa noche. "Nunca en la vida me imaginé que mi ídolo quisiera venir a ver su propia película conmigo", aseguró la también empresaria de 38 años. (Las fotos del 'cuerpazo' de las Kardashian hace 24 años)

En el post se puede ver a la novia de Alex Rodríguez, de 49 años, abrasando a su amiga y posando para los videos y las selfies. Pero obviamente no podría faltar la madre del clan Kardashian, quien decidió estar presente y ser parte de esta inolvidable reunión en la que parecían muy divertidas.

"Mi inspiración para todo ha sido Jennifer López, siempre trato de ver qué es lo que usa, su maquillaje, el cabello", confesó Kim quien dijo que fue gracias a Leah Remini que comenzó toda esta aventura.

En la cinta, la diva del bronx alterna con Leah Remini y Vanessa Hudgens. Durante la noche enviaron una felicitación de cumpleaños a la cantante australiana Sía, quien dejó de lado las pelucas rubias con las que aparece en sus videos.

"Estoy con Sía y es su cumpleaños, nos sentimos increíbles y felices", señaló JLO en el video en el que agradeció a la cantante el haber grabado la canción de su película "Limitless".

En un storie que Kris Jenner colgó en sus redes, se declaró la "fan más grande" y dijo: "Hola amigos, estoy enamorada de Jennifer López. Esta anoche es un deleite muy especial porque voy a tener la fortuna de ver su nueva película 'Second Act' con ella".

Y es que desde que se conocieron, Kim y JLO se han vuelto inseparables, y se dejan ver en momentos especiales como en las fiestas de cumpleaños.

Y quien se ha sumado a este nuevo círculo de amigos fue el ex beisbolista quien incluso apareció en uno de los capítulos de Keeping up with the Kardashians, de E! cuando les enseñaba los secretos del béisbol en un evento caritativo.