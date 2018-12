Aquaman irrumpe en una sesión de fotos de unos recién casados

El actor del que todos hablan Jason Momoa, quien da vida a Aquaman en la pantalla grande, interrumpió una sesión de fotos de unos recién casados en la isla de Oahu, en Hawaii. (Los 10 mejores memes sobre Jason Momoa)

La situación fue totalmente espontánea, ya que mientras la pareja se encontraba haciendo fotos para el recuerdo, el intérprete apareció con su tridente y se coló a la sesión.





Eric Mansperger, el fotógrafo de los novios, comentó que "estábamos a punto de terminar la sesión, tomaba las últimas fotos cuando veo por detrás de mi hombro y... No hay forma. Le dije a los novios: 'Hey muchachos, ahí está Aquaman'. Esperamos unos 10 minutos y luego me acerqué y le dije: 'No quieres hacer un photobomb en nuestras fotos'. Y aceptó". (La romántica historia de Jason Momoa con su amor platónico Lisa Bonet, ex de Lenny Kravitz)

"Incluso nos sugirió cómo debían ser las tomas. Fue sencillamente espectacular. Algo que nunca olvidaran los novios", agregó.





Hace apenas unos días, Momoa sorprendió a los asistentes de la avant premiere de la película en Los Ángeles al realizar un "haka". Durante la alfombra roja, tridente en mano, convocó a su familia, amigos e invitados a realizar la danza.