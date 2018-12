Desesperada búsqueda del actor inglés que cayó de un lujoso crucero

Con 20 años, Arron Hough pugnaba por hacerse un lugar en la escena teatral británica. Había logrado sumarse al elenco del musical Grease, el clásico de John Travolta, que se interpreta todas las noches a bordo del Harmony of the Seas, el segundo crucero más grande del mundo, de la compañía Royal Caribbean. (El cabreo del actor José Luis Gil con Fran en 'Pasapalabra')



Le gustaba viajar y actuar abordo. Mientras navegaba, tuiteaba y mantenía actualizadas sus redes sociales.



El 21 de diciembre escribió en su cuenta de Twitter: "Voy a matar a alguien maldito infierno".

Al día siguiente, dejó otro mensaje críptico que adquiriría un nuevo sentido luego: "Debajo del agua está la belleza. Siempre mira bajo la superficie antes de tomar una decisión".

