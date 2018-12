¿Te parece atractiva "la chica del clima más linda del mundo"?, conoce a su hermana

En su intento por detener los señalamientos de que su trasero es falso, Yanet García ha dicho que además del ejercicio influye su buena genética, por lo que haber presentado a su hermana menor confirma que la belleza sí viene de familia. (El regalo de Navidad hot que "la chica del clima" compartió con sus fans y que se viralizó en segundos)

A través de sus redes sociales, "la chica del clima más linda del mundo" ha promovido la cuenta de Instagram de Jennifer con algunas fotos en InstaStories: "Sigan a mi hermosa hermana @iamjennifergs".





Todavía no cumple los 18 años pero la joven ha dado sus primeros pasos en el modelaje y espera trascender como su hermana, hasta llegar a la televisión, como lo hizo García. ("La chica del clima más sexy del mundo" se vistió de la Virgen María y este fue el resultado)



Se sabe poco de Jennifer, pero por el empuje de su hermana ha conseguido más de 50.000 seguidores en Instagram, a 3 meses de haber estrenado su cuenta, donde publica fotografías que destacan por su belleza, elegancia y estilo.





También presume las sesiones fotográficas en las que ha iniciado su carrera como modelo.

La fama de Yanet García quizá le ayude a Jennifer a posicionarse en el medio artístico. En cambio, la chica del clima insistió hasta colocarse en el lugar que actualmente ocupa en la cadena Televisa.

En 2013 hizo casting para un concurso de belleza pero no tuvo suerte. Para 2015 logró entrar a la televisora local de Monterrey perteneciente a Televisa, y fue ahí, informando sobre el pronóstico del clima, que su carrera despuntó.

Sin duda, su imagen fue lo que más ayudó a García, cuyas medidas son 91-54-91. Ella insiste en que su trasero no es producto de cirugías, sino de ejercicio y correcta alimentación. Sólo admite haberse operado el pecho.

"Es la única cirugía que tengo y jamás lo negaré. Pero los glúteos son míos, son naturales y los he hecho con el ejercicio. Eso no se consigue con el bisturí, si fuera tan fácil, que cualquiera se las ponga", dijo hace un par de meses al programa de farándula mexicano "Intrusos".





En redes sociales comparte sus rutinas de ejercicio y comenta a sus seguidoras que los resultados no se ven "de un día para otro. Si ustedes dicen que en 6 meses estarán bien buenas, no. Llevará tiempo. Yo lo logré, ha sido muy difícil pero puedo decir que he hecho crecer mis glúteos, tengo el cuerpo que siempre quise".

"Visualicen cómo se quieren ver el año que viene porque si su visualización es confusa, es muy probable que el año entrante estarán con más sobrepeso o celulitis. Es importante que se visualicen", aconseja Yanet García.