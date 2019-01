El cómico fail de una presentadora en los festejos de Año Nuevo en Times Square

La presentadora y modelo estadounidense Chrissy Teigen comenzó el 2019 con un infortunado saludo del que fueron testigos millones de espectadores en todo mundo. ( Un año más, 'La 1' volvió a liderar las Campanadas de Nochevieja a pesar del 'bikini' de Cristina Pedroche)

Teigen participó en el programa especial de NBC de Año Nuevo de NBC junto a Carson Daly y Leslie Jones, y sufrió un contratiempo en público cuando festejaba la llegada del 2019.

Teigen se inclinó para abrazar a Jones, pero la emoción le jugó una mala pasado y terminó chocando su cara con el gran paraguas de la comediante Saturday Night Live.

La esposa del galardonado músico John Legend hizo una mueca de dolor, pero aún así consiguió un beso en la mejilla de Jones. El vergonzoso momento fue visto por todas las personas que se encontraban en los festejos de Times Square.

Oh no @chrissyteigen I hope you’re ok!!! Happy New Year!!! pic.twitter.com/pp7f2Q0TMh