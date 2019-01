Madonna rompe el silencio sobre su trasero al estilo Kardashian

Madonna finalmente rompió el silencio y respondió a las especulaciones sobre su supuesto aumento de glúteos. La "Reina del Pop", de 60 años, compartió una foto en su cuenta de Instagram para poner fin a los comentarios. (El vídeo que hace sospechar que la veterana Madonna estrena 'culo Kardashian')

"Buscando desesperadamente la aprobación de nadie... 😂 y con derecho a la libre voluntad sobre mi cuerpo, como todo el mundo!! Gracias 2019! Va a ser un año increíble". La artista agregó los hashtags: #libertad, #respeto, #NoaLaDiscriminación y #sinmiedo. (Madonna desnuda y con 19 años, la fotografía que ahora sale a la luz)

Con su posteo, la artista no desmintió ni confirmó si se sometió a un aumento de glúteos, solo pide respeto.

Los rumores de que la estrella aumentó sus glúteos surgieron después de una presentación que ofreció la noche de año nuevo en Nueva York, para recordar los 50 años de los Disturbios de Stonewall.

Durante el espectáculo, la cantante deleitó a sus seguidores entonando "Like a Prayer" y "Can't Help Falling in Love" de Elvis, junto a su hijo de 13 años quien la acompañó con la guitarra. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue su silueta.

"¿Dios, qué se hizo Madonna en su trasero?", cuestionó una usuaria en Twitter. "Lo más triste de terminar el 2018 es enterarme de que Madonna se hizo implantes", manifestó otro seguidor. "Madonna necesita dejar los implantes de glúteos", sentenció otro de los asombrados.