Una actriz de "porno feminista" contó intimidades de su trabajo

Izzy Lush, el nombre artístico de la actriz porno colombiana que se cotiza en el mercado de Estados Unidos, nació en una familia conservadora de Cali hace 24 años. Y hace cinco meses aproximadamente dejó sus estudios universitarios para dedicarse a la industria. En entrevista con Soho contó detalles de su trabajo y de cómo ingresó al mundo del espectáculo para adultos. (La brutal escena porno que habría provocado el suicidio de actriz X August Ames)



"Llevaba pensando volverme actriz porno unos tres años, pero por razones del qué dirán, de la familia, mis amigos, eso era lo que primero atravesó mi mente. Seguí investigando, me gustó muchísimo y quise entrar por ese medio del porno feminista en Europa, pero no se dio, y hace 5 meses llegué a Los Ángeles decidida a dar el paso y ser parte de la industria", dijo la mujer. (Las atrevidas fotos de la exmonja colombiana que se estrena como actriz porno)

Cuando había tomado la decisión, Izzy viajó a Europa para filmar escenas para la directora y productora Erika Lust, reconocida como pionera del porno feminista, que lo describe como una forma de resaltar el erotismo femenino y roles de género perdidos en la industria tradicional por estereotipos que ven a la mujer como un objeto sexual.

Izzy se dejó deslumbrar por esa ideología resaltada por Lust, en la que alterna sus películas, donde destaca el deseo y erotismo sin mostrar en todo momento los genitales de sus actores, con una especie de activismo por la igualdad de género, para cubrir el nicho de porno para mujeres que la industria olvidó, según ella misma ha expuesto.

Pero a Izzy no se le dio muy bien este tipo de porno y se marchó para Los Ángeles, Estados Unidos. En la entrevista contó que la primera escena que grabó en su vida fue de sexo anal.

"Mi primera escena fue anal y no sabía qué esperar, estaba súper feliz. Después de entrar a maquillaje me fueron mostrando unos 'plugs' para el ano, me dijeron "eso te lo tienes que poner en el ano mientras te maquillas, para que el músculo se vaya relajando y no te vayas a rasgar. Me senté con mi 'plug', después hicimos la escena y fue genial", contó a Soho.

En un principio Izzy mantuvo en secreto su trabajo, hasta que empezó a circular entre sus conocidos en Cali uno de los videos que había grabado. Entonces, decidió contarlo a su familia. "Soy feliz haciéndolo. No lo estoy haciendo ni por la plata, ni porque esté perdida. Lo estoy haciendo porque me gusta mucho el porno, me gusta mucho el sexo, no me importa que me vean en la cámara", les confesó.

Otra cosa pensaron sus amigos o, como dice, las personas que creen conocerla. "Conocidos se preguntaban: "Ella era súper feminista, tenía claro lo que quería, ¿por qué está haciendo escenas que degradan a la mujer?" Y la verdad, las hago porque es mi trabajo y estoy actuando", dijo a la revista colombiana.

Izzy Lush ahora se cotiza en las grandes páginas de porno mundial, como Tushy y Blacked, convirtiéndose en la gran revelación de colombiana de la industria para adultos.