El sensual debut de Michelle Pfeiffer en Instagram

La actriz de 60 años es la más reciente estrella de Hollywood en unirse a Instagram. Pfeiffer debutó con un épico video, vestida como Gatúbela, su personaje en la película "Batman Vuelve" de 1992. (¿Sabes cuánto se ha gastado Michelle Pfeiffer para llegar así a los 60?)

"Miau Instagram", fue el saludo de la estrella quien aparece vestida en el clip con su icónico traje de látex negro y labial rojo, mientras se acerca -haciendo piruetas- hacia Batman y el Pingüino. (Michelle Pfeiffer confiesa que perteneció a una secta donde ni comían ni bebían)

Michelle dijo en una entrevista con Vanity Fair, que estaba reacia a compartir su vida de manera tan pública, razón por la que demoró en abrir su cuenta.

"He pasado toda mi vida exponiéndome lo menos posible y escondiéndome", explicó la famosa. "Honestamente me provoca mucha ansiedad meterme en el mundo de las redes sociales y tengo miedo de decir algo equivocado y que me escriban comentarios ofensivos".