Kim Kardashian presume del espectacular regalo que recibió de Kourtney

Kim Kardashian celebró el primer año de su pequeña hija Chicago West y le dedicó un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram, pero sin lugar a dudas el regalo que está causando sensación en las redes sociales, es el que le dio a la pequeña su tía Kourtney, pues se trata de una lujosa mini camioneta amarilla Mercedes Benz. (Jimena Sánchez imita a Kim Kardashian con un sensual tanga)



Y es que la mayor de las Kardashian quiso consentir de manera muy singular a su sobrina en su primer aniversario de vida y es que además de ser lujoso el detalle, habían ha sido muy emotivo, ya que la camioneta, es una pieza a escala como la que tiene Kim. Así que madre e hija pueden presumir el mismo modelo.

Kim fue la encargada de presumir la mini camioneta en su Instagram Stories, donde agradeció a su hermana Kourtney el obsequio. ( Kim Kardashian y un nano tanga: “Jennifer López no podría con esto” )

"Es el cumpleaños de Chicago y mira lo que hizo Kourt... sí es lo que Chi logra igualar a mamá. ¡Dios mío, gracias Kourt!", dijo la socialité en la red social.

El vídeo fue retomado y publicado en la cuenta Dash Kids.

En las imágenes se ve a la pequeña Chicago a bordo de su auto, acompañada de su hermano Saint, de tres años, que también disfruta de su paseo.

De acuerdo a la revista Quien, la camioneta es una Mercedes Benz G-Wagon, a escala, modelo muy similar a la que Kim recibió como regalo en agosto pasado.





En el vídeo también aparece el orgulloso papá, Kanye West y North, de 5 años, la mayor de los hermanos West Kardashian.

Chicago nació el 15 de enero del 2018, a través de un vientre subrogado, luego de que Kim y su esposo, el rapero Kanye West decidieran agrandar la familia, pero por cuestiones de salud, la socialité no podía tener un nuevo embarazo.

Así que la pareja decidió recurrir a la maternidad subrogada para no comprometer la salud de la empresaria estadounidense.

Ahora que Chicago cumplió su primer año de vida, la estrella del reality "Keeping up with the Kardashians" le dedicó un emotivo mensaje a su pequeña.

"Feliz cumpleaños a mi linda niña Chi. La bebé más dulce del mundo. Mami y papi te quieren mucho", escribió la empresaria en su cuenta de Instagram junto a una imagen blanco y negro de Chicago.

El post lleva más de 4.5 millones de me gusta.

Y la familia va a seguir creciendo ya que hace unos días la revista People reveló que Kim Kardashian y Kanye West esperan su cuarto hijo, quien será el segundo a través de la maternidad subrogada.