Joselyn Cano posa aún más sexy para acallar las críticas por usar un bikini patrio mexicano

Joselyn Cano dividió opiniones en redes sociales luego de que hace unos días publicara en su cuenta de Instagram una foto en donde posó con un diminuto bikini que tenía estampado en la ingle y los senos el lábaro patrio mexicano. (La Kardashian mexicana presume su orgullo patrio con un diminuto bikini)



Esa situación causó asombro entre algunos seguidores de la bella modelo. Pero también hubo otros que apoyaron la decisión de Cano. ( La pecaminosa foto de Joselyn Cano en tanguita y sin brassier )

Ante lo sucedido, la bella chica decidió expresar su sentir a través de una sexy imagen en donde nuevamente mostró sus curvas y aprovechó para manifestar su sorpresa ante las reacciones que causó su anterior instantánea.

“Estoy sorprendida que en México un traje de baño con el símbolo patrio es visto como un delito aunque la intención es demostrar orgullo de mis raíces. En Estados Unidos (de donde nací y me criaron) me he puesto trajes de baños con la bandera americana y allá es visto como orgullo patriótico. Al tener que cubrir el símbolo patrio de mis raíces para no cometer un delito me trae tristeza”, sentenció.

Muchos de sus fans le expresaron su apoyo en la famosa red social.

“Te vez preciosa con esos colores de la bandera mexicana”. “Lástima que lo vean así. Me encantas, eres súper linda, y la verdad es un orgullo que no niegues tus raíces. Que gran persona eres”.

“Aunque a mí en lo personal me encantó cómo luciste el bikini…lamentablemente aquí en México es mal visto…muchos prejuicios a mí parecer”, fueron algunos de los comentarios.