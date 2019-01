Así festeja Eiza González su cumpleaños junto a Milla Jovovich

La actriz mexicana Eiza González cumplirá 29 años el próximo 30 de enero, pero la estrella festejó por adelantado junto a celebridades de Hollywood como Milla Jovovich y Emma Roberts. (Eiza Gónzalez, víctima de bullying tras la nominación de Yalitza Aparicio al Oscar)

A través de Instagram stories, Eiza publicó algunos clips donde se ve su pastel de cumpleaños y también la celebración con las actrices. (Eiza González inicia el año muy sexy: las fotos en bikini de la estrella mexicana)

González, Milla Jovovich, Emma Roberts y Danielle McDonald se encuentran en el Festival de Sundance para presentar su cinta "Paradise Hills".





En marzo de 2018 se supo que Eiza formaría parte de la cinta, dirigida por la española Alice Waddington. "Paradise Hills" es una cinta de ciencia ficción, con guión de Brian DeLeeuw y Nacho Vigalondo. Narra lo que ocurre en una escuela privada a donde familias de alta sociedad envían a sus hijas rebeldes para mejorar su conducta.

El paso de Eiza en Hollywood

Con apenas algunos años en la Meca del Cine, Eiza González ya ha conseguido varios logros y continúa siendo elegida para diversos proyectos.

En 2017 participó en Baby Driver, película nominada al Oscar. Gracias a ese trabajo, Eiza apareció en la gala de los premios portando un espectacular vestido amarillo. En la cinta también actuaron Jon Hamm, Kevin Spacey y Ansel Elgort.

A su llegada a Hollywood, la actriz mexicana apareció en "From Dusk Till Dawn: The Series", bajo la dirección de Robert Rodriguez, con quien volvió a trabajar en "Alita: Battle Angel", que se estrenará este año.

Hace algunas semanas presentó la cinta "The Women of Marwen", en la que trabajó junto a Steve Carell y también está trabajando junto a Dwayn Johnson "La Roca", en un spin-off de la saga "Rápidos y Furiosos".

La semana pasada Eiza reveló que durante el rodaje de una cinta sufrió una doble fractura en la clavícula, pero mantuvo en secreto su estado de salud -pese al dolor que enfrentaba- para no perder su trabajo.

Ver esta publicación en Instagram 🌊 Una publicación compartida de Eiza (@eizagonzalez) el 5 Ene, 2019 a las 4:22 PST

Aunque ni siquiera podía bañarse sola, la actriz mexicana incluso llegó a bailar sin que nadie supiera que estaba herida.

"Pero mi cuerpo estaba fuera de mi control y tuve que aceptarlo. Eventualmente perdí cada cosa por la que me había estado matando el último año. Todo. Sintiéndome lo más débil que me había sentido nunca. Deprimida y derrotada, tanto física como mentalmente. Me sentía tan perdida. Comparto esto no para sentirme mal por mí sino para compartir cómo esto puede hacerte más fuerte", escribió la actriz en Instagram para acompañar una imagen de su radiografía.