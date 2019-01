El seductor bikini de 'la chica del clima más linda del mundo'

La presentadora mexicana Yanet García, conocida como "la chica del clima más linda del mundo", dejó ver los efectos del ejercicio en su figura y compartió en Instagram una fotografía en bikini. (Yanet García: ‘La chica del clima’ explota su sexualidad con una atrevida foto)

Este domingo, además de publicar en la red social un clip de su rutina de ejercicios, la conductora del programa Hoy se dejó ver en una fotografía muy sensual. (Yanet García y el triunfo de su espectacular 'colita' en Instagram)

Yanet lució un bikini y posó de frente para mostrar que no hay rastro de pancita o rollitos en su cuerpo. Algo que ha conseguido con base en la disciplina.

Apenas hace unas semanas compartió una fotografía de cómo se ha transformado su figura con el paso del tiempo y de paso alentó a sus fans a que no dejen de ejercitarse para lograr los cambios que desean.

"Por favor, ¡no te rindas! Sí se puede. Todo mi cuerpo es natural, sólo me he operado mi busto. El mejor consejo que te puedo dar es que tengas paciencia y seas disciplinado. Los grandes resultados llevan su tiempo, pero te prometo que sí es posible llegar a tu meta. El trabajo duro da resultados".

En varias ocasiones Yanet ha sido cuestionada por su aspecto. Algunos atribuyen su figura a las cirugías estéticas, pero ella ha asegurado en varias ocasiones que sólo su aumentó el busto y que su trasero es producto del ejercicio.

"Algo que siempre he aceptado es que el busto no es natural, sí me lo aumenté porque me ayudaba en mi autoestima, porque estaba muy delgadita. Es la única cirugía, pero mis glúteos son míos, son naturales, los he hecho con el ejercicio", declaró en una entrevista para Televisa el año pasado.

"No hay secretos más que todos los días ir al gimnasio, comer saludable. A mí me llevó ocho años. No hay fórmulas mágicas, más que entrenar súper fuerte".

García era ya un rostro conocido en su natal Nuevo León, al norte de México, gracias a su participación en la televisión local ofreciendo el pronóstico del tiempo.

Su popularidad aumentó gracias a las redes sociales, pues en Instagram tiene casi 9 millones de seguidores.

Actualmente aparece en el programa matutino Hoy, de Televisa, en donde también ofrece el pronóstico del clima y tiene una canción especial para presentar su sección.

En Twitter le han pedido que deje de enseñar sus curvas, pues incluso existe una especie de burla en la que se hace referencia a ella señalando que ante cualquier situación ella publica una fotografía de su trasero.