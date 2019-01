Las grandes amistades de famosos que ahora están destruidas

Dicen que los verdaderos amigos se cuentan con los dedos de una mano, y en un medio con tantos egos y envidias como es el mundo del espectáculo, seguramente ese círculo íntimo se reduce mucho más aún. (#10yearchallenge: las celebridades de Hollywood se suman al reto viral)

Acaso ése sea motivo más que suficiente para entender cómo algunas amistades entre integrantes de ese selecto universo se hayan disuelto de un momento a otro. (Hollywood: Las transformaciones más drásticas y los actores más camaleónicos)

¿Motivos? Varios, desde problemas de cartel, competencia, envidias y celos hasta problemas de polleras -o de pantalones- y solidaridad con ex parejas. Aquí, algunos de los casos más reconocidos en la meca del cine mundial.

Paris Hilton y Kim Kardashian

La relación entre ambas ha sabido ir de la más íntima amistad al odio y los celos. Vale recordar que Kardashian saltó a la fama por ser amiga de Paris Hilton, pero a partir del éxito arrollador del show Keeping up with the Kardashians, la heredera de la fortuna hotelera comenzó a quedarse a un lado y a ser relegada por su ex amiga, quien se olvidó de quién le había ayudado a saltar a la fama

Sin embargo, el paso del tiempo hizo que las diferencias quedaran en el pasado, y a partir del reencuentro en la fiesta de Navidad que organizó Kris Jenner, volvieran a compartir salidas y celebraciones como en los viejos tiempos.

Paris Hilton y Nicole Richie

Bellas, milllonarias y carismáticas, protagonizaron el reality The simple life, que las catapultó a la fama. Sin embargo, pasaron del juego mediático que incluía borracheras, lujos y escándalos al rechazo mutuo.

"No entraré en detalles... Nicole sabe lo que hizo", aseguraba Paris en 2005, supuestamente aludiendo a que Richie le habría mostrado un video sexual de Paris a un grupo de amigos.

Y, si bien hubo varios intentos de acercamiento desde entonces, la relación nunca volvió a ser la misma, a tal punto que quienes las conocen aseguran que prefieren ni cruzarse en público.

Jennifer Aniston y Courteney Cox

Forjaron su amistad durante la grabación de Friends y durante mucho tiempo se volvieron inseparables.

Sin embargo, el hecho de que Jennifer no fuera invitada a la fiesta de cumpleaños de Cox y que luego Courteney no la participaran del festejo de Justin Theroux, el prometido de Aniston, habrían sido las claves del distanciamiento entre ambas.

Algunos también sostienen que todo comenzó porque Jennifer es amiga de Chelsea Handler y Cox se sintió desplazada, además de sentirse abandonada por su amiga tras sufrir un difícil divorcio.

Gwyneth Paltrow y Madonna

Supieron ser dueñas de una envidiable amistad que se prolongó durante más de una década. Sin embargo, atrás quedaron los días en los que Gwyneth Paltrow y Madonna compartían salidas y confidencias.

En su caso, los motivos de la ruptura, que ya lleva casi diez años, habrían sido "los celos y la competitividad" de la rubia de Iron Man. "No se hablan", le confesó una fuente cercana a las dos amigas. "No puedo decirte exactamente por qué se han peleado pero Gwyneth puede llegar a ser muy celosa y competitiva", agregó esa misma persona de su círculo íntimo.

Robert Pattinson y Andrew Garfield

Grandes amigos desde que llegaron a Hollywood, se cree que la amistad entre ambos se terminó cuando Andrew dejó a Shannon Woodward para salir con Emma Stone y Pattinson optó por quedarse del lado de Shannon.

Además, existen rumores de que Andrew ha hablado mal de la carrera de Robert.

Eva Longoria y Jennifer Lopez

Eran dos de las bombas latinas más importantes en Hollywood, pero todo terminó entre ellas cuando, allá por el año 2008, Longoria fue fotografiada sobre el regazo de Marc Anthony, en aquel entonces era el esposo de López.

Britney Spears y Christina Aguilera

Se conocieron siendo muy pequeñas, mientras bailaban en El club de Mickey Mouse y acaso ni imaginaban con lo que les depararía el futuro. Y, si bien sus carreras solistas despegaron casi en paralelo, la llegada del éxito y la competencia mutua trajo aparejadas consigo las diferencias entre ambas.

Sólo compartieron dos veces el escenario -una vez para entregar un premio, otra para cantar y recibir sendos besos de Madonna- pero la mala relación entre ambas se hacía evidente.

De hecho, Aguilera marcó distancia entre ellas públicamente al asegurar que no respetaba artísticamente a su colega, a quien no incluyó en la lista de invitados a su casamiento con el productor musical Jordan Bratman.

"Ella me desairó así que ahora la voy a desairar yo", dijo Christina en aquél momento, haciendo alusión a que Britney no la había invitado a su fiesta cuando se casó con el bailarín Kevin Federline, en septiembre de 2004.

Selena Gomez y Demi Lovato

Se hicieron íntimas amigas en el 2000, cuando tenían sólo siete años y ambas eran parte del programa infantil Barney y sus amigos.

Sin embargo, a partir de entonces su relación ha fluctuado constantemente entre buenos y malos momentos. Como por ejemplo en el año 2010, cuando una admiradora le preguntó a Demi por Selena y ésta le respondió "preguntale a Taylor", en referencia a su incipiente amistad con Swift, lo que evidentemente generaba recelo en Lovato.

Cuatro años después, Demi dejó de seguirla en las redes sociales, todo un signo por estos tiempos. "Creo que es solo que la gente cambia y se distancia", sentenció cuando el presentador Andy Cohen le preguntó al respecto.

Y, si bien al año siguiente Lovato volvió a seguirla en las redes, los resquemores entre ambas siguieron a la orden del día.

Katy Perry y Taylor Swift

La pelea entre ambas data desde l 2014, cuando en una entrevista con Rolling Stone, Swift acusó a Perry de querer sabotear su gira al intentar contratar a parte de su staff a sus espaldas.

Perry no se quedó callada y le respondió vía Twitter, catalogando a Taylor como Regina George, el personaje de Mean Girls: "Cuídense de Regina George en piel de oveja".

Además el problema se agravó cuando Perry salió con John Mayer, ex pareja de Swift.

George Michael y Elton John

Amigos desde comienzos de los '80, las adicciones de Michael hicieron que se distanciaran y tuvieran incluso algunas peleas mediáticas.

En 2011, luego de varios años de distanciamiento, reanudaron su amistad, y cinco años después, cuando falleció Michael, John hizo llegar un emotivo mensaje, asegurando que había perdido a uno de sus amigos más amados.

Winona Ryder y Gwyneth Paltrow

Muy cercanas en el comienzo de sus carreras, cuando ambas estudiaban arte dramático e iniciaban su camino en Hollywood, la relación entre ambas se quebró cuando Winona sintió que Paltrow le había arrebatado el rol de Viola De Lesseps en la premiada Shakespeare apasionado.

"Esta persona realmente hizo todo lo que pudo por herirme… y yo traté de ignorarla. Pero un día oí que algo desafortunado y humillante le había sucedido a ella y mi reacción fue… alegrarme", escribió Paltrow en su blog, haciendo clara alusión al incidente que terminó con Ryder detenida por robar una tienda en el año 2001.

Elton John y Madonna

Grandes amigos desde mediados de la década del '90, los artistas no perdían oportunidad para profesarse su mutua admiración. Sin embargo, la llegada del nuevo milenio generó cierto recelo de parte de él hacia ella, al punto de burlarse del premio al mejor show en vivo que la "chica material" había obtenido en 2004.

"Al diablo, ¿desde cuándo hacer playback es actuar en vivo?", lanzó el músico inglés, quien la tildó de "stripper de kermés" y otros duros epítetos que no hicieron más que profundizar la grieta entre ambos.

Y, si bien es cierto que en 2012 Sir John decidió disculparse y que, según él, la cantante aceptó gustosa el gesto, la relación entre ambos nunca volvió a ser como antes.

Sarah Jesica Parker y Kim Cattrall

Compañeras en la exitosa Sex and the City, conformaron una dupla que trascendió los límites de la pantalla chica. Sin embargo, de a poco los celos, los egos y la lucha por ser la más destacada dentro de ese grupo de mujeres que hicieron historia con la emblemática tira fueron erosionando la relación.

Todo quedó de manifiesto cuando quien personificaba a Samantha Jones en la tira pidió una recomposición de su cachet para seguir adelante con la serie, lo que provocó la furia de Parker. Y, si bien se reunieron para filmar las dos partes del film inspirado en la historia, el vínculo entre ambas nunca volvió a ser el mismo.