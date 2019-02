Kim Kardashian muestra a 'sus niñas' con un sensual escotazo

Kim Kardashian ha sido noticia por los problemas faciales que enfrenta con la psoriasis, la cual según reveló recientmente le ha invadido todo el rostro. Sin embargo, sí hay algo que no puede pasar desapercibido cuando Kim aparece es su cuerpo, y más cuando se deja ver con tremendo escote. ( La maciza Kim Kardashian se mete dentro de un minitop 4 tallas más pequeño: "¡Va a reventar!")

Kim asistió a un evento de noche y se lució con un vestido negro, entallado, cuyo escote decorazón le llegó hasta la boca del estómago. Haciendo que todas las miradas se centraran en su prominente pecho. (Kim Kardashian vs. Demi Rose: ¿Quién es la dueña del mejor 'pandero' del mundo? )

Pero, pese a que muchos están encantados con el escote de Kim, también es cierto que ella de momento está muy preocupada por su rostro.

Lo cierto es que la esposa de Kanye West conoce bien lo incómoda que puede llegar a resultar esa enfermedad crónica de la piel, que provoca inflamaciones, rojeces y placas escamosas.

Poco antes de las pasadas navidades ya recurrió a esa misma plataforma para confesar a sus seguidores que había sufrido un nuevo brote más violento de lo habitual que no podía disimular ni con sus mejores trucos de maquillaje -y eso que cuenta con toda la colección de cosméticos de su marca KKW Beauty a su disposición- y aprovechó para pedir de paso consejo a todos aquellos que habían probado a tomar medicación para lidiar con la psoriasis para conocer sus experiencias.

It’s psoriasis all over my face. 😢 https://t.co/E94lI7mfDG