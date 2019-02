Fotos: Yilena Hernández, la "Barbie cubana" de carne y hueso

A pesar de tener en contra sus 1.65 metros de estatura, medida que no cumple los estándares de las pasarelas, Yilena Hernández no se dio por vencida. Apodada como la “Barbie cubana“, empezó hace 10 años en el mundo del fashionismo tras ganar un concurso de belleza en su natal Cuba. (Una modelo, al límite de la muerte por querer ser una “Barbie humana”)

El premio que obtuvo le permitió trasladarse a EU para tomar un año de clases de pasarela y fotografía. “Cuando llegué no dominaba el inglés, en muchos lugares me dijeron ‘te hace falta esto, te hace falta lo otro’, pero yo no me deprimí por las puertas que no se me abrieron“, contó. ( La hermosa actriz australiana Margot Robbie será "Barbie" en la nueva película live-action)

Es así como Yilena se dijo “yo no puedo ser muy alta de estatura, pero sí soy grande“. En el camino, expresó, conoció a personas que impulsaron su carrera, a quienes hasta el día de hoy agradece el apoyo.

Yilena, quien tuvo la oportunidad de participar en el Fashion Week de Nueva York y viajó a París para decir presente el evento de moda más importante, aseguró que su meta siempre ha sido: comerse al mundo a mordiscos.

Pero sin duda su mayor satisfacción, expresó, es haber cumplido su sueño de aparecer en Vogue, no una, sino en varias ocasiones.

Por su belleza física y delgadez, hace años Yilena fue comparada con la muñeca Barbie, título que se le oficializó hace poco más de un año.