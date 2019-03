Johnny Depp demanda a Amber Heard por serle infiel con Elon Musk

El matrimonio de los actores duró tan sólo 15 meses. Depp y Heard se casaron en febrero de 2015 y se divorciaron en enero de 2017. La ex pareja conoció en el rodaje de The Run Diary (2011) y se comprometieron en 2014. Pese a firmar el divorcio en 2018, ahora vuelven a enfrentarse en una guerra pública que parece no tener fin. (Amber Heard revela que Johnny Depp la amenazaba de muerte)