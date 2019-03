José Canseco acusa públicamente a Alex Rodríguez de ponerle los cuernos a JLo

El compromiso de Jennifer Lopez y Alex Rodriguez con un anillo de diamante valuado en USD 4,5 millones fue la noticia en Hollywood este fin semana. Pero ahora una ex estrella del béisbol podría arruinarle los planes de casamiento a la pareja con explosivas declaraciones sobre una supuesta infidelidad por parte del deportista a JLo. (La bella Jennifer Lopez Y Alex Rodríguez se casan y presumen de 'el anillo' )

José Canseco afirmó que Rodríguez engañó a López con su ex mujer Jessica Sekely. Y señala que incluso, él estaba presente cuando Rodriguez la llamó por teléfono.

Canseco comenzó a tuitear sobre el presunto asunto mientras veía World of Dance, un reality show de la cadena NBC en el que López es jueza y productora ejecutiva.

Watching World of Dance watching J.Lo text Alex Rodriguez little does she know that he is cheating on her with my ex-wife Jessica poor girl she has no idea who he really is