Rompe el silencio la presunta amante del futuro esposo de Jennifer López

Jessica Canseco aseguró que las acusaciones que ha realizado su exesposo José Canseco son falsas. El expelotero acusó a Alex Rodríguez de estar siéndole infiel a Jennifer López con Jessica. ( Jennifer López ignora la "infidelidad" de Alex Rodriguez: Comparte las imágenes de su compromiso)

“¡Esas falsas acusaciones que José está haciendo no son ciertas! Conozco a Alex desde hace muchos años y ni siquiera lo he visto por más de 5 años. Ciertamente no dormí con él. Soy amigable con él y con Jennifer. En cuanto a José puede seguir jugando con sus amigos alienígenas”, escribió la modelo y empresaria en su cuenta de Twitter. (Kim Kardashian se calza este mini vestido a lo Jennifer López y Shakira)

Those false accusations Jose is making are not true!🖐🏻I have known Alex for many years and haven’t even seen him for over 5. I certainly did not sleep with him. I am friendly with both him and Jennifer. As for Jose he can keep playing with his Alien friends😂🤦‍♀️ — jessicacanseco (@jessicacanseco) 12 de marzo de 2019





Jessica Sekely –nombre de soltera– de 46 años estuvo casada con José Canseco entre 1996 y 1999.

In fact I don’t even get on twitter had to download app again and don’t watch tv and had no idea any of this was going on. Last time I saw Alex he was with Torrie and I brought my boyfriend over for dinner. We are just friends my god🤷‍♀️🤦‍♀️ — jessicacanseco (@jessicacanseco) 12 de marzo de 2019





“De hecho, ni siquiera me subí a Twitter, tuve que descargar la aplicación de nuevo y no miré la televisión y no tenía idea de que esto estaba pasando. La última vez que vi a Alex estaba con Torrie [Wilson] y llevé a mi novio a cenar. Solo somos amigos. Mi dios”, añadió en un segundo mensaje.

De acuerdo a Univision, esta no es la primera vez que Canseco relaciona a Rodríguez con su exesposa.

En el libro Vindicated –publicado en 2008 luego que el pelotero se retirara de las Grandes Ligas en medio de un escándalo de uso de esteroide– Canseco asegura que A-Rod llamaba a Jessica solo para tener sexo.