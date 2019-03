Como en los viejos tiempos: Kim Kardashian y Paris Hilton se van de fiesta

A pesar de la lucha de egos que protagonizaron a principios de esta década y en un momento en que Kim Kardashian terminaba de consagrarse como la reina absoluta del mundo de la telerrealidad, un sector del que Paris Hilton podría considerarse una de sus pioneras junto a su compañera de "The Simple Life" Nicole Richie, lo cierto es que las dos estrellas televisivas han vuelto a dejar claro que, en el caso de que los roces se extendieran más de lo necesario en el tiempo, a día de hoy ya no existe ningún tipo de animadversión entre ellas. ( Kim Kardashian busca pagar el alquiler de un expreso famoso, pero las inmobiliarias dicen 'no' a sus millones)

Eso es al menos lo que se desprende de las fotos y vídeos que Kim y Paris han compartido a lo largo de este fin de semana en sus respectivas redes sociales, las cuales ponen de manifiesto el aprecio y el respeto que se siguen profesando, así como lo mucho que se divirtieron juntas durante la tardía celebración de cumpleaños que organizó este sábado la heredera del imperio hotelero Hilton. (Kim Kardashian sin maquillaje en Instagram para mostrar la "psoriasis más sexy de EEUU")

"Feliz cumpleaños, Paris... Aunque en realidad tu cumpleaños fue hace ya unos meses. Meses, meses y meses, pero te lo mereces igual", le dirige Kim en una de las grabaciones que ha colgado en su Instagram. "Te quiero mucho, Kim Kardashian, ha sido tan divertido celebrar mi cumpleaños contigo", escribió por su parte la rubia empresaria, quien cumplió 36 años el pasado 17 de febrero, en la descripción de otro de los vídeos que han trascendido de la jornada.

Puede que Kim Kardashian pasara de hacer apariciones testimoniales en el mencionado reality de su buena amiga a superarla en todos los aspectos en lo que a la construcción y explotación comercial de su marca personal se refiere. En cualquier caso, Paris ya insistía meses atrás en que su faceta de estrella televisiva era cosa del pasado y que, centrada como está en estos momentos tanto en el lanzamiento de perfumes como en su carrera paralela como DJ, se alegraba profundamente de que Kim y ella fueran igualmente exitosas en sus respectivos ámbitos.

"Kim y yo somos amigas desde que éramos pequeñitas, así que por supuesto que me alegro por ella. Tiene una familia preciosa, le va muy bien en sus negocios. Me siento orgullosa de ella y de todo lo que ha conseguido. Las dos lo hemos clavado y creo que todo gira en torno a la cultura del esfuerzo que siempre nos inculcaron nuestras familias", reflexionaba Paris Hilton en una entrevista reciente.