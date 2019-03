Productor porno: Hay un vídeo sexual de Meghan Markle

Kevin Blatt es un experto en pornografía. No en vano, es el productor de cine para adultos que estuvo involucrado en el lanzamiento de las películas pornográficas de Paris Hilton y Kim Kardashian, con los que ganó una astronómica cantidad de dinero. Desde entonces, es uno de los hombres claves del sector: no sólo airea este tipo de vídeos, sino que también los 'oculta', dependiendo de sus intereses o de los intereses de los implicados. (Los secretos de belleza de Megan Markle que no conoces)



Ahora, afirma que Meghan Markle realizó un trabajo parecido en los comienzos de su carrera: "Existe un vídeo sexual de Meghan Markle y yo lo he visto". La noticia ha saltado justo cuando la baja maternal de Meghan Markle se ha hecho oficial. Así lo confirmó su marido, el príncipe Harry, en su visita al colegio St Vincent's Catholic Primary School. Allí, los niños preguntaron por la duquesa de Sussex y él respondió: "Está descansando, va a tener un bebé dentro de poco". (Así luce la mujer que pagó 22.500 dólares en cirugías plásticas para parecerse a Meghan Markle)

No sería el primer escándalo 'sexual' relacionado con la 'nieta' de Isabel II que gestiona Buckingham Palace. Meghan Markle protagonizó algunas escenas de alto voltaje en su faceta como actriz que pueden encontrarse en internet y redes sociales, incluida la de 'porno-chacha' que publicó la revista italiana Chi, así como unas fotografías en topless de un carrete que filtró una ex amiga cuando se anunció el compromiso con el príncipe Harry.