Exconejita de Playboy: Alex Rodríguez me envió foto de su miembro estando con Jennifer López

Justo cuando la cantante Jennifer López y el expelotero Alex Rodríguez parecían estar viviendo un momento de ensueño en la relación, llegó el tormento. (La veterana Jennifer López se ajusta unos vaqueros e incendia Instagram sin necesidad de Photoshop)



Una exmodelo de Playboy británica, identificada como Zoe Gregory, aseguró a medios en la isla europea que el dominicano no solo le envió fotos de su miembro sino que le pidió hacer un trío sexual con una de sus amigas. ( Jennifer López enloquece a su prometido: bajo el sol y con un bikini azul celeste)

El intercambio de mensajes de textos que Gregory reveló a The Sun esta semana se habría dado poco antes de que Rodríguez le pidiera matrimonio a JLo en Las Bahamas con un anillo valorado en más de 1 millón de dólares.

El exdeportista de 43 años, supuestamente, le pidió a la modelo "videos pervertidos" y le preguntó si la amiga con la que harían un trío era "caliente" y "divertida".

"¿Cuántas veces has estado con ella?", habría indagado el prometido de López.

De acuerdo con el relato de la mujer, Rodríguez le envió una foto de su pene y de su muslo, al tiempo que le preguntó sobre fechas en las que pudiera viajar a San Francisco, California, para concretar el acto sexual.

La entrevistada precisó que el intercambio de mensajes inició un día después de Navidad y terminó a finales de enero.

"El estaba actuando como un perro sucio. Se escuchaba como necesitado, como un tipo muy caliente", describió Gregory. "Si el esta haciendo esto al punto que le propone matrimonio a ella (JLO), simplemente no es justo...JLo necesita despertar. Yo me siento mal por ella y no pienso que esté bien", sostuvo la "exconejita".