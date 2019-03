Fotos: Así lucen las gemelas que interpretaron a la hija de Rachel en Friends

Los fans de Friends acaban de conocer una noticia que no les ha dejado indiferentes: las gemelas que interpretaron a Emma, la hija de Rachel, aparecieron en la cinta de terror Us. (Pillan a uno de los actores de "Friends" 'robando' unas cervezas, ¿o, no?)

Para quienes pensaban que su trabajo en Us era el debut de Noelle y Cali Sheldon resultó una sorpresa saber que fueron ellas quienes dieron vida a Emma Geller-Green en la legendaria serie televisiva. (Cuánto cuesta vivir en las casas de Friends, Sex and The City o The Big Bang Theory)

En la cinta de terror de Jordan Peele interpretaron a Becca y Lindsey Tyler y compartieron créditos con Lupita Nyong'o y Winston Duke.



Las adolescentes tienen ahora 16 años y entre 2003 y 2004 dieron vida a la hija de Rachel y Ross, interpretados por Jennifer Aniston y David Schwimmer.