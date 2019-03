Vídeo: La mexicana Belinda enamora a su fans comiendo tacos en la calle

La hermosa Belinda sorprendió a sus fans tras ser captada comiendo tacos en la calle, los cuales acompañó con un refresco. ( Vídeo: La mexicana Belinda y su sexy look de colegiala)

El clip fue compartido en Facebook por la página "La escuela del Bufe". En el video la cantante viste una sudadera obscura y un pants gris. Pero las sorpresas no terminaron ya que Belinda se puso a cantar algunas cumbias como ‘Amor Secreto' y ‘Llorar, llorar y llorar', la cual dijo era su canción favorita en la escuela.

Wow los admiro mucho y me encanta su canción!!! Llorar, llorar, llorar... la amo!!!! Gracias 🌮 https://t.co/mnNwyXMR0L — Belinda (@belindapop) 26 de marzo de 2019





Al video le acompaña una mensaje que dice: "Belinda, cantante, actriz, acuerpada, reptiliana, ganando como siempre, imponiendo moda, ching...dose unos tacos y una coca de vidrio en la calle sin ningún problema y tú exigiéndole a tu novio que te lleve a lugares caros. NETA agarra la onda morra".

Después de que el video se volvió viral, Belinda no dudó en contestar y en su cuenta de Twitter escribió: “¡Jajajaja! Que bien me la pase y el o la que me grabó seguro se la paso mejor. Qué ricos”.

Y agregó en otro tuit, “Wow los admiro mucho y me encanta su canción. Llorar, llorar, llorar… la amo. Gracias”. Debido a que los Socios del ritmo le agradecieron su interpretación.

Jajajaja! Que bien me la pase y el o la que me grabo seguro se la paso mejor!! Que ricos 🌮 https://t.co/ammOD8wzbw — Belinda (@belindapop) 25 de marzo de 2019