Jennifer López sólo tapada por un albornoz en plena calle: La foto inédita de JLo

Jennifer López tiene acostumbrados a sus seguidores a verla de todas las maneras posibles. La cantante del Bronx ya ha posado desnuda, en bañador, en bikini, en topless, en tanga, con transparencias...de todo literalmente. (Jennifer López sorprende al salir sin ropa interior en este vestido naranja)

Sin embargo hasta ahora no habíamos podido ver a López en albornoz por Nueva York. Ahora ya sí. Y es que la cantante está en pleno rodaje de su nueva película, y ha sido captada por los paparazzi de camino a uno de los set luciendo tan solo un albornoz. ( Jennifer Lopez y un vestido transparente para imponer la moda de no llevar ropa íntima)

En ella podemos ver a la cantante y actriz tan sensual como siempre caminando con tan solo un albornoz ante la curiosa mirada de muchos. No es para menos. Ver a una de las divas del panorama actual caminando así no es algo que ocurra todos los días.

El caso es que López dará vida a una stripper en su nuevo film, Hustlers. Sí, has leído bien, JLO haciendo de stripper. La combinación puede ser de esas que revienten taquillas.