La exuberante Sallie Axl "agrede" brutalmente a su ex pareja

Sallie Axl fue arrestada al estar acusada de golpear a su exnovio con unas tijeras. La participante del reality show "Big Brother" fue liberada bajo fianza después de que surgió un video en el que parecía arremeter contra su ex, Gerard Williams, con un par de tijeras, compartiendo en Instagram la odisea que ha pasado y que asegura se trata de un mal entendido que le ha hecho mucho daño.

"Anoche me arrestaron. No puedo creer que me haya hecho esto. Mi teléfono ha sido incautado, pero voy a luchar contra esto ¿Cómo puede él hacerme esto? Todo el tiempo he hecho algo por él, pero nos veremos en la Corte.

"Muchas gracias por el apoyo de todos. Lucharé contra esto, no sólo por mí, sino también por cada mujer en una relación en la que hay abuso doméstico", escribió la gran hermana.

La policía de Merseyside le dijo al portal de The Sun que una mujer de 32 años de Liverpool había sido arrestada la noche del jueves 29 de marzo al estar bajo la sospecha de asalto, siendo liberada bajo fianza condicional hasta el miércoles 24 de abril.





Y es que en el video se ve a Sallie intentando clavarle las tijeras a su exnovio, incidente que la rubia asegura ocurrió hace más de un año y que el sujeto se había burlado de ella, lo que provocó su enojo.