Kim Kardashian muestra cada detalle de su cuerpo con un bañador de látex

​Kim Kardashian es una de las celebrities más destacadas del panorama actual. Y el hecho de que el reality que sigue el día a día de su familia, Keeping Up With the Kardashians, esté a punto de estrenar su décimo sexta temporada es buena prueba de ello. Sin olvidar las impactantes fotos que publica en las redes y con las que logra opacar hasta a las grandes celebridades como Jennifer Lopez. ( Kim Kardashian se viste de princesa, pero se olvida la ropa interior)

Por si con las buenas audiencias y la millonada que eso conlleva para Kim, que es junto a su hermana Courtney una de las productoras del programa, no tuviese suficiente la americana, sus más de 133 millones de seguidores de Instagram están ahí para alegrarle aún más los días. ( El tanga de Kim Kardashian que ni Kendall Jenner, ni Shakira, ni Jennifer López se atreven a usar: "¡Pero si no lleva nada!")

Y es que la red social ha ayudado, y mucho, a Kardashian a posicionarse entre las más top de las celebrities mundiales. Es una de las más seguidas y eso, cómo no, se paga. Vaya si se paga.

No son pocas las marcas/revistas que acuden a ella para promocionar sus productos. ¿Tan solo por sus 133 millones? No. No solo por eso, sino porque sabe que Kim es sinónimo de publicaciones virales.





El bañador de látex de Kim Kardashian

Y su última foto es un buen ejemplo de ello. En ella podemos ver a la americana en un bañador de látex que, como era de esperar, ha reventado las redes: más de 1.2 millones de likes en apenas 11 horas. Y subiendo.

Un bañador que ha generado comentarios como “Es que en serio lo de esta mujer es de otro mundo”, “Es brutal”, “Como Kim Kardashian ninguna” o “¿Y aún la gente se pregunta por qué tiene tantos seguidores”. También hay quien ha querido acordarse de otras de las celebrities más propensas a este tipo de modelitos. De ahí que puedan leerse comentarios como “¡Ni Jennifer López!”.

Kardashian vuelve a demostrar que con una prenda atrevida y sus curvas es capaz de paralizar la red social y de paso promocionarse a ella misma y a la web en la que aparecerá el reportaje del cual presume ahora.