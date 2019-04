Kourtney Kardashian se quita la ropa y sólo le tapa un Ipad

​Kourtney Kardashian ha aprendido todos los secretos de sus hermanas Kim y Kylie. Por ejemplo, ha entendido el impacto de posar ligera de ropa en su cuenta de Instagram, así como la importancia de tener negocios paralelos a su reality Keeping Up With the Kardashian. (El vídeo de Kylie Jenner y la bebé Kardashian con un bolso de 20 000 dolares que arrasan Instagram)



Así ha quedado demostrado en su última publicación, donde combina su pasión por la vida sana con la falta de ropa. De ahí que se le ve posando desnuda con un Ipad tapándole sus pechos. Como era de esperar, la imagen ha superado el millón de likes en la reconocida red social. (Las Kardashian: El nuevo blanco de las burlas online por los retoques de su última foto)