¿Por qué en España se enseña tan poco sobre la conquista y colonización de América?

Han pasado 182 años desde que España reconociera la independencia de México, pero su pasado colonial sigue generando polémica a ambos lados del Atlántico.

Así se pudo ver en las distintas reacciones que generó la noticia de que el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), había enviado cartas al rey español Felipe VI y al papa Francisco solicitando disculpas por los abusos cometidos durante la conquista de los pueblos originarios mexicanos hace 500 años.

La negativa del rey y el apoyo que recibió de personalidades públicas de su país como el escritor Arturo Pérez-Reverte, que dijo que AMLO era un "imbécil" si se creía sus palabras y un "sinvergüenza" si no; ha hecho que muchos se pregunten qué visión tiene la España actual de la llegada a América y su colonización.

Para tener una idea, hay que recurrir a aquel lugar de donde la mayor parte de la población obtiene sus conocimientos: la escuela.

El continente americano no tiene un papel muy relevante en el currículo escolar español.

No es hasta quinto de primaria que los niños empiezan a estudiar los viajes de Cristóbal Colón y sus consecuencias.

Luego, tendrán que pasar algunos años hasta que, en segundo y tercero de secundaria, sus profesores vuelvan a mencionar el tema, como explica a BBC Mundo el profesor de Didáctica de las Ciencias Sociales de la Universidad de Murcia, Raimundo Rodríguez Pérez.

"Hay tres momentos en la historia de España en que esta se convierte en algo emblemático a nivel de historia universal o, por lo menos, la europea", afirma Rodríguez en una conversación telefónica. Estos son la Reconquista (ocho siglos de presencia musulmana en la península ibérica que van de 718 a 1492), la Guerra Civil española (1936 a 1939) y el Imperio, que empezó con la llegada de Colón a América en 1492.

¿Por qué entonces los españoles dedican tan poco tiempo de estudio a uno de los tres momentos en que su país destacó a nivel internacional?

Un tema "doloroso"

Rodríguez asegura que pese a la escasa presencia de la América colonial en el currículo escolar español, cada vez hay más gente en su país que coincide con la petición de disculpas que pide AMLO. Son, sobre todo, jóvenes y personas de ideología progresista.

"Lo que pasa es que no hay unanimidad... El problema de España es que pasó de ser un imperio a una nación débil, no tuvo término medio, entonces no ha digerido bien esas cosas. Ha pasado de 100 a 0 y tiene problemas con la comprensión de sus claros y de sus oscuros, de sus avances, que han sido muy importantes, pero también de sus problemas internos que le ha costado mucho cicatrizar o que no consigue determinar".