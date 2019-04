Will Smith paraliza Miami Beach para filmar "Dos policías rebeldes 3"

En el set, en la plataforma a la que no accedían los curiosos y fanáticos del gran actor (nominado al Oscar por Ali y The Pursuit of Happiness), se vio al alcalde de Miami, Francis Suárez.

Marcus Burnett aka @realmartymar on the set of Bad Boys 3 with Officer Gonzalez and K9 Logan! #YourMBPD pic.twitter.com/snCcZ5bRkq — Miami Beach Police (@MiamiBeachPD) 3 de abril de 2019

Smith mostró la primera imagen de la filmación en su cuenta en Instagram, junto a Martin Lawrence. Pero pocos creen que el gran éxito de Bad Boys (que debutó en 1995 y tuvo una segunda parte en 2003) necesite teasers. También la policía de la ciudad tuiteó el acontecimiento, con una foto de Lawrence, un oficial y un perro policía.