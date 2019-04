Paz Padilla mete la pata en 'Got Talent': pregunta a un venezolano, "¿Por qué no te quedaste en tu país?"

La grave crisis social y política de Venezuela parece no estar en el radar de Paz Padilla. Durante la última emisión de 'Got Talent', el concurso de talentos de Telecinco en el que Risto Mejide, Paz Padilla, Edurne y Eva Isanta ejercen como jurado, se vivió un momento que no gustó a los espectadores. (Paz Padilla amplía sus negocios: abre un hotel con su hija por 300.000 euros)

En especial, para los venezolanos han tenido que dejar atrás toda su vida, familiares y amigos para comenzar de cero, obligados por la dictadura socialista que durante años ha condenado a los ciudadanos a pasar por las peores represiones, torturas y por la escasez de alimentos y medicamentos.



Todo ocurrió después de la actuación de Huen, un concursante venezolano. En ese momento, la gaditana le comparó con el reconocido interprete venezolano Carlos Baute. E inmediatamente soltó la frase de la polémica: "Si eres un fuera de serie en tu país, entonces no salgas de allí, quédate. ¿Por qué has venido aquí?".

Tras la afirmación de Paz Padilla, Santi Millán intentó suavizar el momento al argumentar que "creo que en Venezuela están las cosas un poquito complicadas. Cómo deben estar para que una persona que fue número uno en su país venga aquí a empezar de cero", afirmó.