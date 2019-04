Foto: El seductor desnudo de una ex Playmate de 47 años

A sus 47 años, Brooke Burke decidió retroceder en el tiempo y realizar una sexy sesión que compartió con sus seguidores en Instagram. (La playmate argentina que tuvo una tórrida aventura con Leo Messi)



La foto del desnudo de la ex Playmate de 47 años, ha causado suspiros y duras críticas en la red social. En la imagen, la madre de cuatro confesó que necesitó una dosis de coraje para atreverse a publicarla. ( Blog: Musa futurista y 'playmate' quiere entrar en la Premier)

La también ganadora de la séptima temporada de Dancing With the Stars, señaló que la foto forma parte de una “sesión curativa femenina” para celebrar a las mujeres. Esta sesión “representa muchas cosas para mí. Vulnerabilidad, sensualidad y confianza”, escribió.

La foto, donde la también modelo y bailarina aparece sin pantalón ni ropa interior y con un breve top que apenas cubre su busto, levantó suspiros entre sus seguidores pero también fuertes críticas por su condición de madre.

“Sorprendentemente hermosa“, escribió un usuario. “Miren esas hermosas líneas. ¡Eres sorprendente!”, expresó otro.

“Si no fueras madre de niños pequeños y solteros, esto no sería un gran problema, pero tus hijos lo están viendo y sus amigos lo están viendo. No es apropiado“, escribió una mujer. “Soy tu gran fan, pero esto no es necesario”, señaló otro. “Te ves muy bien, pero no tienes que hacer esto”, escribió un tercero.