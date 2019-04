Fotos: La diosa de la comunidad geek que es modelo, cosplayer y fan de los videojuegos

– Yo creo que la comunidad en estos años fue madurando muchísimo al respecto. Muchas chicas al principio, no se animaban por esto de "qué van a decirme, me van a decir comentarios que no me van a gustar, no quiero llamar la atención", entre otras cosas. Y yo creo que eso es algo que nosotras mismas tenemos que romper como mujeres. Yo a veces subo personajes en lencería y la gente me dice "Así no es, esa versión no existe", y yo les digo "qué importa, simplemente, disfrútenlo". No todos vamos a pensar igual. Yo voy a seguir haciendo esto. Me siento empoderada en ese sentido, me gusta mostrarlo desde un lado artístico.

– ¿Cómo describe a la comunidad geek?