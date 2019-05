Foto: Jennifer López totalmente desnuda y con unas alitas de ángel

Una fotografía prohíbida de Jennifer López a salido a la luz. La artista internacional, que está por estrenar su última obra cinematográfica, ha vuelto a revolucionar a las redes sociales con una foto que parecía que se había quedado en el baúl de los recuerdos. (Jennifer López se pone este mini vestido sin ropa interior y pasa esto…)

La imagen fue tomada cuando Jennifer era mucho más joven. En ella aparece completamente desnuda, embadurnada de aceite por encima para mostrarse más sensual, y únicamente ataviada con unas alas de ángel. ( Kylie Jenner revienta el top con más ‘likes’ que Kardashian y Jennifer López juntas)



Una foto inédita de López que ha gustado a muchos, tal y como se puede ver entre los elogios que le dedican en la red." Haga lo que haga siempre se va ver hermosísima", se puede leer entre los comentarios. A otros, en cambio, es una de las imágenes de JLo que no termina de convencer a muchos.

"Dónde están las curvas de la Jennifer López" o "No me gusta nada! Creo que el fotógrafo tuvo muy poco gusto con las poses y el brillo ese de la piel. Entiendo que son antiguas pero no me gustan nada, opinan. Y alguno va más allá: "Es denigrar a la mujer que otra mujer se exhiba desnuda aunque tenga un cuerpazo".