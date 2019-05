El rey de las rancheras Vicente Fernández rechaza un trasplante por temor a que el donante sea gay

No es un 'cualquiera'. Vicente Fernández Gómez, nacido en Jalisco en 1940 y también conocido como 'Chente', es el rey de la música ranchera, empresario, productor discográfico y actor mexicano padre del también cantante mexicano Alejandro Fernández.

Desde hace mucho, es considerado un símbolo de la cultura hispanoamericana y uno de los artistas más populares de México.

Su trabajo le ha valido dos premios Grammy, ocho premios Grammy Latinos, catorce premios Lo Nuestro y una estrella en el paseo de la fama de Hollywood. En abril de 2010 alcanzó la cifra de 75 millones de copias vendidos en todo el mundo.

Pues bien, a sus 79 años, Vicente Fernández ha rechazado recibir un trasplante de hígado por temor de que el donante fuera homosexual o drogadicto.

Así lo ha puesto de manifiesto el periódico Excélsior, que recoge las polémicas declaraciones que el músico ha realizado al programa Primera Mano del grupo Imagen, al que pertenece el citado diario

«Me querían poner un hígado de otro cabrón y les dije: 'Yo no me voy a dormir con mi mujer con el hígado de otro güey. No sé si era homosexual o drogadicto'».

El cantante estaba en plena gira cuando le diagnosticaron un cáncer de hígado, que le obligaba a suspenderla. Poco tiempo después, el equipo médico del hospital de Houston donde le estaban tratando le avisaba de la existencia de un donante.

Sin embargo, pese a que ya tenían listo el órgano para el trasplante, Fernández decidió no someterse a cirugía.

«No me querían dejar salir, me dijeron: Es que ya encontramos su hígado compatible, ya viene el oncólogo. Me vestí y me iba a salir cuando me dicen: 'Por favor Don Vicente, váyase en la silla de ruedas, porque si le pasa algo nos cierran el hospital. Me subí a la silla y llegando la camioneta me fui».